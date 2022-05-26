Світло не варто вмикати під час дії комендантської години.

У Києві досі діє режим світломаскування під час комендантської години.

Про це нагадали у Військовій адміністрації міста.

"Світломаскування - це безпека перш за все самих людей. Режим комендантської години передбачає світломаскування. Це потрібно аби зашкодити орієнтуванню авіації та безпілотників противника, а також диверсійно-розвідувальним силам, які будуть намагатися навести засоби ураження на обʼєкт диверсії", - йдеться у повідомленні.

В адміністрації додали, що зараз над Києвом та областю немає ворожої авіації, проте існує вірогідність її застосування й відповідно авіаударів. Через збільшення світлового дня світломаскування дозволяють здійснювати пізніше.

"Контроль над дотриманням режиму світломаскування покладається на Нацполіцію та Нацгвардію, на тих, хто здійснює патрулювання на вулицях міста", - уточнили у КМВА.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі від електроенергії відключили 26 підприємств - злісних порушників режиму світломаскування.

Нагадаємо, від 15 травня комендантська година в Києві триває з 23:00 до 5:00.