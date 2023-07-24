У ЦНС зазначають, що такі дії в окремих випадках вже призвели до фактичного блокування роботи окупаційних адміністрацій.

Серед колаборантів на тимчасово окупованих територіях почалася масова паніка після арешту терористів Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) та Павла Губарєва, повідомляє Центр національного спротиву.

"Серед гауляйтерів поширюється практика взяття "відпусток" за станом здоров’я, аби відсидіти вдома процес "кадрових чисток". В цей час велика частина кремлівських кураторів взагалі відбула до рф", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що такі дії в окремих випадках вже призвели до фактичного блокування роботи окупаційних адміністрацій. Проте у Москві не можуть вплинути на ситуацію, адже політика Росії і стала її причиною.

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Арешти Гіркіна та Губарєва - що відомо

21 липня повідомлялося, що терориста Гіркіна-Стрєлкова затримали в Росії, а в його квартирі проводять обшуки. Згодом стало відомо, що Міщанський суд Москви взяв його під варту терміном на два місяці. Також біля будівлі суду, де обирали запобіжний захід Гіркіну-Стрєлкову, затримали колишнього ватажка "ДНР" Павла Губарєва.

Експерти зазначали, що арешт Гіркіна свідчить про різке зміщення балансу сил всередині Кремля. Колишній терорист, ймовірно, потрапив під масштабну хвилю репресій, спрямовану на остаточне припинення будь-якої критики влади в Росії.

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