Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України.

Російські окупанти під час масованого обстрілу України пошкодили 18 об’єктів, більшість із яких є енергетичними.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній та професійній роботі ППО з понад 50-ти випущених по нашій території ракет збито 44. Дякую бійцям, які захищають наше небо. Також дякую енергетикам, які в ці хвилини ліквідовують наслідки російських атак. Ремонтні бригади працюють на повну потужність", - написав він.

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За його словами, на Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення.

"Сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, аби всі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу. Будьмо єдині та солідарні в енергозаощадженні!", - закликав голова уряду.

Ракетна атака на Україну: деталі

Сьогодні зранку російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Повітряним силам ЗСУ вдалося збити 44 із 50 ворожих ракет.

В Офісі президента повідомили, що через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії в Україні.

У Києві після ранкових ворожих ударів 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання, без світла – 350 тисяч помешкань киян.

У Харкові удар припав по об'єкту критичної інфраструктури, в результаті чого були знеструмлені метрополітен і наземний електротранспорт.

У Дніпрі та Павлограді російські загарбники обстріляли енергетичні об'єкти: в результаті обстрілів є серйозні руйнування.

Російські війська завдали ракетного удару по одному з енергетичних об'єктів Світловодська Кіровоградської області.