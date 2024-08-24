Представник української розвідки наголосив, що попередні ураження мосту були ефективними.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що наші військові вже розробили план деокупації Криму та знищення Керченського мосту.

За його словами, росіяни тримаються за Крим, адже ця територія є важливою з погляду військової логістики, постачання.

"Використання півострова, як великої військової бази росіян, продовжується", - наголосив він в інтерв'ю для телеканалу "КИЇВ24".

Юсов підкреслив, що Сили оборони мають плани щодо деокупації української території.

"Ми всі хотіли б подивитися на годинник і сказати, що Кримський міст житиме ще 15 хвилин. Реальність - вона складніша. Безумовно, Сили безпеки оборони мають плани стосовно, як деокупації українських земель і півострова, так і знищення всіх речей, які цьому заважають. Ми не будемо давати анонси, як не робилось це попередні рази, коли завдавалися відповідні ураження і були ефективними", - зауважив представник української розвідки.

Кримський міст - останні новини

Раніше моніторингові канали повідомили, що російські окупанти вздовж Кримського мосту будують загадкову споруду, яка схожа на міст. За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, призначенням "загадкового" об’єкту може бути дублювання шляхопроводу.

Водночас адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері заявив, що Кримський міст є законною ціллю для ЗСУ, тому вона має бути уражена.

"Це законна військова ціль. І оскільки у них (українців) є зброя, потрібна, щоб завдати ударів, їм, мабуть, варто це розглянути. Але також їм варто зважити й те, де ще вони можуть використати цю зброю, тому що (в України) є обмежена кількість далекобійних ракет ATACAMS або інших систем", - пояснив він.

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