Все більше аналітиків та політиків схильні до думки, що війна триватиме ще мінімум два роки.

Все більше західних чиновників та аналітиків кажуть про те, що війна в Україні затягнеться до 2025 року. Існує відчуття, що тупиковість ситуації неминуча.

Як пише CNN, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, держсекретар США Ентоні Блінкен та інші говорили про "стабільний прогрес" України на полі бою, але "серед багатьох західних аналітиків і офіційних осіб існує відчуття неминучої тупикової ситуації".

"Все більше і більше говорять про те, що конфлікт розтягнеться на 2025 рік. Історія показує, що після початкової стадії війни, як правило, настає заморожування. Так сталося після того, як у 2014 році на Донбасі спалахнув так званий сепаратистський конфлікт", - пише видання.

Колишній австралійський генерал Мік Раян каже, що західні партнери України повинні визнати і спланувати такі події, зобов'язавшись підтримувати Україну протягом усієї війни.

Майор армії США Роберт Роуз погоджується з думкою австралійського колеги. "Україна не має розкоші проводити маневри (швидкі наступальні дії). Їй потрібно прагнути до непривабливого виснаження, і ми повинні бути готові підтримувати її, поки вона не виснажить російських загарбників", - сказав офіцер.

CNN пише, що Європа та Сполучені Штати залишаються відданими підтримці України як на полі бою, так і фінансово. Але є ознаки втоми. Проникають сумніви і сварки.

Нещодавня суперечка України з польським урядом щодо експорту зерна показала, що країна вразлива до зміни політичних настроїв серед країн-союзників. У США триває виборча кампанія серед конкуруючих республіканців, і ступінь підтримки України викликає розбіжності.

"Весна 2024 року може стати потенційно важливою фазою конфлікту. Обидві сторони використають зиму для переоснащення. Тоді будуть розгорнуті перші українські F-16, а також, можливо, більше ATACM та інших ракет більшого радіусу дії (крім зростаючих вітчизняних виробничих ліній в Україні)", - пише видання.

Ось чому постачання західної зброї має прискоритися, вважає Макс Бут у Раді з міжнародних відносин.

"Неспроможність надіслати достатню кількість зброї в Україну просто збільшує шанси на те, що конфлікт нескінченно затягнеться", – сказав Бут.

У Росії наступного року війна може спричинити більші економічні наслідки. Кремль навів наратив про те, що захист Батьківщини - це екзистенційна битва, тому публічна незгода з цим буде покарана. Санкції завдали шкоди РФ, але ще недостатньої. Ціна на нафту допомагає обмежити шкоду державному бюджету.

Але в умовах, коли економіка все більше приділяється підтримці військової машини (принаймні 6% ВВП буде витрачено на армію наступного року), зростають стреси: нестача робочої сили та інфляція, а також незмінно слабкий рубль. Путін не захоче скорочувати соціальні видатки напередодні виборів наступної весни, коли більшість аналітиків очікує, що ціни на нафту і газ зменшаться.

"Багато змінних впливатимуть на майбутнє цього конфлікту наступного року. Насамперед, обидві сторони повинні витримати болото, мороз і туман зимових місяців", - зазначив він.

Скільки триватиме війна

Як повідомляв УНІАН, Росія розраховує завершити війну в Україні до 2025 року. Досягнути цілей "за два-три дні", як відомо, загарбникам не вдалося.

Правозахисники розповіли, що Міністерство праці та соцзахисту РФ нещодавно замовило понад 230 тис. посвідчень для сімей загиблих окупантів, але ця цифра певним чином занижена.

В Україні оцінили наміри Російської Федерації до 2025 року досягти цілей у загарбницькій війні проти українського народу і державності. Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій, Кремль марно шукає шляхи заспокоєння глибинного народу через крах путінської "сво".

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