Секретар РНБО зазначив, що росіяни переплутали локальні успіхи ЗСУ з контрнаступом.

ЗСУ ще не розпочала запланований контрнаступ, щоб повернути окуповані росіянами території, але його початок буде очевидним для всіх.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі Reuters. Таким чином секретар Данілов спростував слова російської влади про те, що Україна вже почала контрнаступ.

Він висловив думку, що російські чиновники сприйняли успіхи ЗСУ на деяких ділянках фронту за початок більш масштабної операції.

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"Усе це неправда. Коли все це почнеться, вирішать наші військові. Коли ми почнемо контрнаступ, усі про це дізнаються і побачать".

Контрнаспут ЗСУ

4 червня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що дії ЗСУ приведуть до повернення "стратегічно важливої території".

А 6 червня координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі відмовився коментувати початок українського контрнаступу, але зазначив, що США надали ЗСУ усе необхідне для початку операції.

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