Кірбі відмовився коментувати початок українського контрнаступу, але зазначив, що США надали ЗСУ усе необхідне для початку операції.

У Білому домі прокоментували надання Україні додаткових систем Patriot, навчання українських пілотів на винищувачах F-16 і готовність ЗСУ до контрнаступу.

Як заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі, надання Україні винищувачів F-16 буде однією з основних тем на переговорах президента США Джо Байдена та прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, передає Голос Америки.

При цьому Кірбі відмовився коментувати початок українського контрнаступу, але зазначив, що США надали ЗСУ усе необхідне для початку операції.

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"Що я можу коментувати так це те, як важко ми працюємо, щоб переконатись що вони готові. Незалежно від того, почнеться контрнаступ зараз, чи незабаром, чи коли вони самі вирішать - президент переконаний, що ми зробили все можливе протягом останніх майже 7 місяців, щоб вони мали все необхідне обладнання, навчання та можливості для досягнення успіху", - прокоментував Кірбі.

Він також відмовився коментувати чи будуть США надавати Києву додаткові системи Patriot, але зауважив, що ППО знаходиться в пріоритеті серед переліку озброєння.

"...Щодо систем Patriot, то їх небагато, ані у нас на складах, ані ні на складах країн, які їх придбали. Але я не буду коментувати наперед. Протиповітряна оборона є пріоритетом, і ми знаємо, як добре системи Patriot показали себе в Україні", - відповів Кірбі.

Контрнаспут ЗСУ і США

2 червня координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі заявив, що США і союзники зробили все можливе для підготовки України до контрнаступу. Він зазначив, що йдеться не лише про системи ППО, бронетехніку та артилерію, а й про боєприпаси і навчання військових.

А 4 червня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван висловив думку, що дії ЗСУ приведуть до повернення "стратегічно важливої території".

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