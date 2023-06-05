Це потрібно, щоб змістити фокус з невдач у Бахмуті.

Інформація про "розпочатий масштабний контрнаступ Збройних сил України" й передчасна "ейфорія" у громадян стосовно цього можуть нашкодити українським захисникам.

Про це заявив позаштатний радник міністра оборони Олексій Копитько, пояснюючи фейки РФ про нібито початок операції. Він закликав довіряти лише офіційним джерелам.

За словами Копитька, останнім часом у російських медіа розпочалися "вкидання", що ЗСУ десь нібито наступають, "щось нібито тимчасово звільняють", а потім нібито зазнають "космічних втрат" і відступають.

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"Мета очевидна – підірвати віру в успіх, створити знервованість", – пояснив радник.

Нараз найбільш проблемною точкою для Кремля стає Бахмут, і будь-які неуспіхи там будуть "інформаційно дуже травматичними". У зв'язку з цим відбувається перекидання провини, "у чому поки має успіх Пригожин". Це також ще одна проблема, для чого відбувається імітація "відбиття контрнаступу".

Заяви про початок контрнаступу

Сьогодні Міноборони РФ заявило, що ЗСУ почали контрнаступ на п'яти ділянках фронту на "Південно-Донецькому напрямку", однак Генштаб України спростував цю інформацію.

СтратКом ЗСУ пояснив, що ворог придумав нову інформаційно-психологічну атаку (ІПСО) для деморалізації українців, створивши картину невдалого контрнаступу.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також прокоментував заяву РФ про початок "великомасштабного наступу" ЗСУ. За його словами, Росія відбиває наступ, якого ще немає.

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