Україна поступово збільшує свої оборонні здібності.

На сьогоднішній день обстановка на території Білорусі не становить загрози для України.

Про це заявив командувач Об'єднаними силами Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, підрозділи ЗС Білорусі, розгорнуті вздовж державного кордону, ні в кількісному, ні в якісному відношенні не змінилися.

"Обстановка на території Білорусі не несе безпосередньої загрози якихось Сухопутних дій проти України. Ми постійно в комунікації з іноземними партнерами, зокрема, з США, Польщі. Постійно працює наша розвідка", - повідомив Наєв.

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Він зазначив, що військовослужбовці почуваються спокійно і продовжують професійно виконувати свої обов'язки.

"Ми поступово збільшуємо наші оборонні здібності і підвищуємо навченість особового складу", - додав командувач.

Загроза з боку Білорусі

Нагадаємо, що кілька днів назал Росія перекинула у Білорусь ще один ешелон з технікою та особовим складом.

У Генеральному штабі повідомили про зростання загрози нанесення росіянами ракетних і дронових ударів по Україні з Білорусі.

Крім того, ризик наступу російської армії з боку Білорусі буде зберігатися протягом року.

Нещодавно Міноборони Білорусі анонсувало спільні з Росією льотно-тактичні авіаційні навчання.

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