Ешелон прямував із залізничної станції Московка міста Омська.

9 січня Росія перекинула в Білорусь ще один ешелон з технікою та особовим складом ЗС РФ, повідомляє Беларускі Гаюн.

За інформацією активістів, 9 січня о 14:30 на залізничну станцію Чепине у Вітебську прибув черговий ешелон ЗС РФ.

"Всього у складі було 40 вагонів, серед яких: 15 пасажирських (близько 750 осіб), 10 вантажних (в яких привезли спорядження і боєприпаси) і 15 вагонів-платформ з колісною і гусеничною технікою", - зазначають волонтери.

Повідомляється, що ешелон прямував із залізничної станції Московка міста Омська, звідки був відправлений 3 січня.

Ситуація в Білорусі-Росія перекидає техніку

Росія продовжує посилювати угруповання військ у Білорусі. Напередодні "Беларускі Гаюн" помітив перекидання ще чотирьох ешелонів з військовими ЗС РФ і технікою.

28 грудня в Білорусі нарахували до 10 тисяч російських військових. На території республіки проходять спільні - "союзні" - навчання з армією Лукашенка, в ході яких окупанти відпрацьовують наступальні дії.

Крім того, у повітряному просторі Білорусі російські загарбники збирають дані про ППО ЗСУ для завдання по Україні нових ударів.

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