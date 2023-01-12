У Генштабі відзначили, що в нинішньому році загрози нападу з білоруської території будуть зберігатися.

Загроза нанесення росіянами ракетних і дронових ударів по Україні з території Білорусі наростає, також протягом року зберігатиметься ризик сухопутного наступу ЗС РФ з білоруської сторони.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов. Він нагадав, що минулого тижня на аеродром "Мачулищі" в Білорусі перебазували не менше 10 вертольотів типу Мі-8 і Мі-24.

Він зазначив, що також очікується перебазування літаків оперативно-тактичної авіації на білоруські аеродроми. Не виключаються польоти в повітряному просторі Білорусі російської дальньої авіації.

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"З урахуванням зазначеного зростає загроза нанесення ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів - камікадзе по території нашої держави з повітряного простору Білорусі", - попередив Громов.

Також, за словами Громова, загроза наступу з Білорусі буде зберігатися і в цьому році. Це пов'язано з тим, що російське угруповання військ буде розгорнуто в Білорусі з метою проведення навчань "Щит союзу-2023". А замість навчань "Центр-2023" планується провести маневри ЗС РФ і Білорусі "Захід-2023".

Громов зазначив, що особливістю цих навчань є те, що в обох випадках на території Білорусі буде розгорнуто російське угруповання військ, яке може бути використане для нападу.

"... Протягом року потенційна загроза наступу ЗС РФ з території Білорусі буде зберігатися", - підкреслив Громов.

При цьому він уточнив, що в даний час заходів щодо формування противником ударного угруповання для відновлення наступу на Україну з території Білорусі не спостерігається.

Як Білорусь допомагає РФ у війні проти України

Білорусь допомагає РФ вести війну проти України з перших днів повномасштабного вторгнення. Саме з Білорусі наступали перші танки окупантів на північний області України.

Також російська авіація постійно використовує повітряний простір Білорусі для ракетних ударів по Україні.

Крім того, Білорусь ремонтує військову техніку армії РФ, служить "хабом" для перекидання російської техніки і розміщує у себе іранські дрони.

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