Росіяни за півроку втратили понад 800 балістичних ракет, не досягнувши своєї мети.

Росіяни з вересня по лютий, коли відбувались масовані обстріли України, втратили понад 800 балістичних ракет, проте не досягли своєї мети. Про це сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини", відповідаючи на запитання про можливі масовані ракетні удари.

"Ракети, які вони викинули по нашій інфраструктурі, весь стратегічний фактично запас використаний був. Бо нагадаю, близько 570 крилатих ракет було знищено, плюс ті, що влучили. Це ми маємо понад 800 ракет противник застосував по нашій критичній інфраструктурі з 11 вересня і по кінець зими", - сказав він.

Таким чином, противник не досяг мети і перейшов на використання більш дешевого варіанту – керовані авіабомби, також противник "дістає" старі радянські ракети Х-50 і можливо буде відновлювати їх виробництво.

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"Тобто вони діставатимуть не тільки танки Т-52, а і всі запаси, бо боєприпасний голод, снарядний і ракетний голод буде даватися взнаки", - зазначив речник.

За словами Ігната, наразі стратегічна авіація ворога після певних подій розосереджена по різних аеродромах, інколи вони здійснюють перельоти. Основний аеродром базування – це Енгельс.

"Ракетний голод" в Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за словами керівника прес-центру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, запас високоточних ракет у росіян близький до критично малого.

За даними Генштабу, з лютого 2022 року Росія використала щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет дальнього радіусу дії.

Водночас у Генштабі зазначали, що у червні Росія планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу окупантам восени активізувати ракетні удари по території України.

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