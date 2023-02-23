Президент вкотре наголосив, що завершення війни можливе лише після повернення до кордонів України 1991 року.

Президент України Володимир Зеленський вчергове заявив, що компроміс із президентом Росії Володимиром Путіним неможливий. Глава держави також наголосив, що Україна хоче безпекових гарантій.

"Україна хоче безпекових гарантій. Всі ми хочемо, ми об'єднані. Тому будь-які територіальні компроміси будуть тільки послаблювати нашу державу. Чому? Питання ж не у слові "компроміс" – чого його боятися? У нас мільйон компромісів у житті, вони щоденно відбуваються. Питання – з ким? Компроміс з Путіним? Ні. Чому? Бо немає віри. Діалог з ним? Ні. Чому? Немає віри", – наголосив він в інтерв'ю BBC.

Президент пояснив, що це неможливо, тому що "із Путіним можна про щось домовитись, а на наступний день він введе війська".

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"Ти думаєш: як же так могло статися, ми жили століттями – а він катує твоїх людей? Тобто не можна мати будь-які домовленості з тими, хто їх не готовий дотримуватись. І тому це питання виживання нашої держави", – сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що хотів би, щоб Україна повернула всі свої території, а завершення війни можливе лише після повернення до кордонів України 1991 року.

"Я знаю, що це складна місія. Але для нашої держави це добре. Більш того, я вам скажу чесно, я вважаю, що для виживання Росії це також важливо – віддати всі (окуповані – УНІАН) території. Тому що, якщо вони не віддають якусь частину наших територій, це унеможливлює для наступних поколінь будь-яке співіснування. Якщо наші партнери дозволять їм про це думати і знаходити ці варіанти – це ні до чого хорошого не призведе – ані в Україні, ані в Росії, ані в Європі", – вважає глава держави.

На його думку, це призведе до того, що всі вважатимуть, що все ж можна захоплювати території інших держав.

"Все ж таки, якщо ти держава з сильним військом або з великою кількістю людей, якщо у тебе є ядерна зброя – в принципі, якщо дуже наполегливо і довго воювати, то можна буде потім вийти на якесь порозуміння і забрати якусь частину території. Я просто вважаю, що це великий-великий ризик. Ось моє ставлення до окупованих територій. Якщо ми не деокупуємо території – або якщо наші партнери дозволять Росії знайти якісь компроміси щодо Донбасу, Криму чи півдня наших територій, не деокупувати їх – то це буде бомба посеред нашої країни і бомба посеред Європи", – вважає Зеленський.

Як і коли завершиться війна

Військовий експерт Олександр Коваленко не вірить, що війна в Україні закінчиться у 2023 році. На його думку, вона триватиме ще й у 2024-му, коли буде завершальна фаза війни: це звільнення тимчасово окупованого півострова Крим, а також Луганщини та Донеччини.

Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що допомога для України не припинятиметься, поки не завершиться війна, розпочата Росією. За його словами, якщо Путін виграє це, це не зупиниться в Україні.

Крім того, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна у війні з Росією здобуде гарантований захист на майбутні покоління.

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