Глава держави впевнений, що після війни більше "не буде кайданів на нашому народі".

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна у війні з Росією здобуде гарантований захист на майбутні покоління.

Як повідомив глава держави у Telegram, про це він сказав під час звернення до випускників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та Військової академії.

"Саме зараз і саме в цій війні, якої українці не починали, але яку нам з вами належить завершити нашою спільною перемогою, Україна здобуде собі гарантований захист. Захист – на покоління", - наголосив Зеленський.

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Президент заявив, що більше не буде ворога на українській землі.

"Не буде кайданів на нашому народі. Не буде приниження на українцях. Не буде навіть думки десь там на чужині, що нібито можна напасти на Україну і щось від того отримати для себе", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що українці пишаються своєю армією, Силами оборони, і це чесна гордість. "Її заслужили тисячі українських воїнів своєю хоробрістю, стійкістю та влучністю. Впевнений, що ви можете стати саме такими воїнами", - додав глава держави, звертаючись до випускників.

Війна в Україні - останні новини

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що найбільшими перемогами України під час війни з РФ є звільнення від окупантів Херсона, а також Київської та Харківської областей.

Українські бійці з початку повномасштабної війни ліквідували понад 145 тисяч російських окупантів.

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