Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявляє, що допомога для України не припинятиметься, поки не завершиться війна, розпочата Росією
Про це Рютте сказав у коментарі CNN після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі і спікером Палати представників США Кевіном Маккарті. "Я повинен сказати, що президент Байден дуже зосереджений на цьому. Ми повністю погодились, що ми можемо зупинитись лише тоді, коли припиниться війна і з успішним результатом для України. Отже, завершення має бути успішним для України, а Росія програє війну", - сказав Рютте.
Прем'єр Нідерландів додав, що від України залежить, чи розпочинати участь у мирних переговорах. "Єдиний, хто може вирішити - це президент України Володимир Зеленський, сидячи у Києві. Це не можуть бути Нідерланди, США або будь-які інші країни, які вирішуватимуть це за Україну", - додав Рютте.
Він також похвалив США за постачання Україні воєнної техніки, назвавши ці кроки "вражаючими" і "переломним моментом". Рютте додав, що у війні на кону стоїть доля Заходу, і саме тому Нідерланди налаштовані підтримувати Україну доти, поки це буде необхідно.
"Якщо Путін виграє це, це не зупиниться в Україні. Це продовжиться, і тоді, зрештою, колективна безпека усього Заходу буде під загрозою", - вважає Рютте.
Допомога від Нідерландів
Вчора у ЗМІ повідомили, що Нідерланди можуть надати Україні ЗРК Patriot.
Марк Рютте 16 січня під час зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що його країна також візьме участь в ініціативі щодо відправлення систем оборони в Україну.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що Україна гарантовано отримає три системи ЗРК Patriot від партнерів.
Нагадаємо, наприкінці 2022 року стало відомо, що Нідерланди нададуть Україні 2,5 мільярда євро фінансової допомоги.