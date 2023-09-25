Дуда зазначив, що про передачу будь-якої нової техніки від Польщі Україні "не може бути й мови".

Президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи заяву прем’єр-міністра Матеуша Моравецького про припинення постачання зброї Україні, зазначив, що Польща готова постачати Україні стару військову техніку, після її заміщення новою.

Як сказав Дуда в інтерв’ю польському виданню Super Express, після консультацій з прем'єром вони обидва згодилися, що про передачу будь-якої нової техніки від Польщі Україні "не може бути й мови".

"Ми обидва сказали, що про надсилання будь-якої нової техніки, яку ми зараз закуповуємо, як-от гаубиці K2 або танки K9, не може бути й мови. Ця техніка має служити посиленню польської армії. Ми не витрачаємо мільярди, щоб раптово їх віддати", - наголосив Дуда.

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Водночас він зазначив, що це не означає, що Польща взагалі не передаватиме Україні зброю.

"Коли старе обладнання замінюють на сучасне, я без проблем відправляю його українцям. Не варто робити надто далекосяжні висновки. Ми повинні контролювати свої емоції, бо давайте пам’ятати, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться. Наслідки можуть бути трагічними", - сказав польський президент.

Напруга між Польщею та Україною

Раніше польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Польща більше не передає зброю Україні, оскільки озброює власну країну. Пізніше в уряді уточнили, що контракт про постачання гаубиць "Краб" все ще діє.

У Німеччині заявили, що планують провести переговори з Польщею щодо цього питання.

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