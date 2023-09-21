У ЄК кажуть, що політика ЄС щодо допомоги Україні залишається незмінною.

Німеччина планує провести переговори з Польщею через заяви про те, що Варшава не постачає озброєння Україні.

Про це в розмові з Tagesspiegel заявив Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Він відмовився давати оцінку заяві польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького до тих пір, поки не поговорить з міністром оборони Маріушем Блащаком.

Також на слова Моравецького про те, що Польща більше не постачає Україні озброєння, відреагував зовнішньополітичний представник Європейської комісії Петер Стано.

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"Ми не коментуємо оголошення Польщі про те, що вони мають намір зробити щодо їх добровільного двостороннього внеску в законну оборону України проти агресії. Що для нас важливо, то це те, що політика ЄС по відношенню до України не змінюється. Підтримка Євросоюзом України залишається жорсткою у всіх сферах, в яких ми підтримуємо Україну: політичній, економічній, гуманітарній, міжнародній, дипломатичній і військовій", - цитує його Європейська правда.

Напруга між Польщею та Україною

Як відомо, на тлі "зернової" суперечки з Польщею, яка ввела національну заборону на імпорт сільгосптоварів з України, між країнами загострилися відносини.

Вчора Моравецький сказав, що вони більше не передають зброю Україні, оскільки озброюють власну країну. Пізніше в уряді уточнили, що контракт про постачання гаубиць "Краб" все ще діє.

Сьогодні стало відомо, що президенти України, Литви та Польщі провели зустріч у Нью-Йорку, де обговорили питання постовок зброї та зерна.

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