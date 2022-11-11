У Генштабі повідомляють, що наступальні дії на зазначеному напрямку тривають.

Українські захисники звільнили 12 населених пунктів на Херсонському напрямку, наступальні дії тривають.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook, Сили оборони продовжують звільнення українських земель.

В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне.

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"Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. Тому, з міркувань безпеки операції, офіційне оприлюднення результатів буде згодом", - повідомили у Генштабі.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Днями ЗСУ відновили активне просування на Херсонському напрямку, натомість росіяни заявили про нібито заплановане відведення своїх військ з правого берега області.

Україна наразі не бачить ознак того, що ворог вирішив попрощатися з обласним центром без боїв, зауважив після заяви генерала Суровікіна радник глави ОП Михайло Подоляк.

9 листопада, за інформацією головнокомандувача Генштабу ЗСУ Валерія Залужного, українські захисники звільнили 12 населених пунктів.

На думку західних аналітиків, відступ російських військ дозволить звільнити Херсонську область до річки Дніпро в найближчі дні або тижні.

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