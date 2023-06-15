За останній тиждень українські воїни просунулись в глибину противника до 3 км в районі населеного пункту Мала Токмачка та до 7 км південніше від Великої Новосілки.

Сили оборони України в ході здійснення наступальних операцій вже звільнили понад 100 кілометрів квадратних української території від російських окупантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомили заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов та заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Як наголосив Громов, на Запорізькому напрямку Сили оборони України продовжують очищення українських міст і селищ від загарбників.

"Протягом останнього тижня наші війська просунулись в глибину противника до 3 км в районі населеного пункту Мала Токмачка та до 7 км південніше від Великої Новосілки. Звільнено 7 населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Повернуто під контроль понад 100 км. кв. української території", - наголосив Громов.

Своєю чергою, Маляр зазначила, що зараз скрізь тривають бої і потужне протистояння з російськими загарбниками. Вона додала, що на півдні України поступово, але впевнено відбувається просування Збройних сил.

"Ворог здійснює потужний опір. Там Збройні сили стикаються з суцільним мінуванням полів. Там ми стикаємося з використанням дронів-камікадзе, з інтенсивними обстрілами і ворог проста так свої позиції не здає", - сказала Маляр.

Заступниця міністра повідомила, що на Бахмутському напрямку російські окупанти підтягують додаткові резерви і усіма силами намагаються недопустити просування Сил оборони України. Також зафіксовано пересування з півдня ворожого десантно-штурмового підрозділу на Бахмутський напрямок.

Як підкреслила Маляр, Сили оборони України не дають загарбникам реалізувати їхні плани: ворог не може просуватися і не може ефективно стримувати ЗСУ. "За попередні півтора тижні просування в зоні оперативної відповідальності Оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця" склало більше 3 кілометрів", - наголосила Маляр.

При цьому, Громов додав, що Сили оборони України активними діями північніше і південніше Бахмута продовжують звільняти українську землю від окупантів. Він наголосив, що українські захисники стійкою обороною не дають росіянам шансів оволодіти Мар'їнкою та оточити Авдіївку.

Як наголосила Маляр, станом на сьогодні Збройні сили України і усі Сили оборони знаходяться як в наступальному процесі, так і в оборонному. "Тобто, сьогодні ми здійснюємо наступ на декількох напрямках і оборону. Ворог так само здійснює наступальні дії", - зазначила Маляр.

"Не квапимо час. Дотримуємось інформаційної дисципліни і даємо нашим воїнам можливість робити неприємні сюрпризи ворогу. Наші мужні захисники і захисниці продовжують демонструвати надзвичайну хоробрість і поступово просуватись вперед на найскладніших рубежах. Ідуть наші воїни в умовах жорстких боїв, авіаційних ударів і переваги в артилерійських і мінометних обстрілах", - сказала Маляр.

Контрнаступальні дії ЗСУ: останні новини

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Таврія" повідомили, що лише на їхньому напрямку за добу було ліквідовано більше чотирьох рот окупантів.

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомляли, що контрнаступальні дії ведуться на Бердянському та Бахмутському напрямках.

На думку нового президента Чехії Петра Павела, підрив Каховської гідроелектростанції може ускладнити проведення військових операцій для українських військ. Схожа думка висловлюється у статті Bloomberg, однак журналісти вважають, що згодом ситуація може змінитися.

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