Вище за течією, коли Каховське водосховище спорожніє, виникне абсолютно новий ландшафт, який потенційно може створити можливості для українських сил.

Руйнування Каховської дамби позбавило українські війська можливості форсувати Дніпро для підтримки контрнаступу, однак ця вигода для Кремля може бути недовгою.

Як повідомляє Bloomberg, нижче греблі вода вже почала відступати і в кінцевому підсумку річка повернеться річку в колишній стан, хоч і з новими перешкодами, такими як викинуті на берег міни і сміття. При цьому вище за течією, коли басейн Каховського водосховища спорожніє, виникне абсолютно новий ландшафт, який потенційно може створити можливості для українських сил.

Гребля була зруйнована якраз в той момент, коли українські війська почали контрнаступ. Як зазначає Bloomberg, Дніпро є найважливішою особливістю поля бою, забезпечуючи захист військ, що протистоять один одному на більшій частині його південної частини, і створюючи серйозну логістичну проблему для українських стратегів.

Кінцева протяжність цього бар'єру залежатиме від того, наскільки сильно пошкоджена дамба, а також від мулу, що накопичився на дні водосховища з моменту будівництва дамби в 1956 році.

Зазначається, що, оскільки повінь на даний момент усунула будь-яку загрозу з боку Дніпра, російське командування передислокувало війська з позицій вздовж річки для зміцнення оборони далі на схід.

"У той же час якщо водосховище повністю спорожніє, Дніпро між новою Каховкою і Запоріжжям буде набагато меншою перешкодою для сил, які прагнуть перетнути його, із середньою глибиною близько трьох метрів замість 16,5. Відстань, яка буде потрібна українським силам для перетину на північ від дамби, також різко скоротиться, з максимальних 23 кілометрів до приблизно одного", - зазначає Bloomberg.

Раніше дамби на Дніпрі вже підривали

Видання також нагадує, що дамби на річці двічі підривали під час Другої світової війни в рамках оборонних операцій, хоча обидві ці тактики в кінцевому підсумку зазнали невдачі.

У 1941 році радянський диктатор Йосип Сталін підірвав першу дамбу на річці, яку він побудував лише дев'ятьма роками раніше поблизу Запоріжжя, щоб уповільнити наближення німецьких військ. В результаті повені загинуло від 20 000 до 100 000 людей, у тому числі потонули радянські війська, яких вчасно не попередили.

Німці відновили дамбу під час окупації, перш ніж знову підірвати її в 1943 році, коли вони використали Дніпро для посилення оборонної лінії від масового контрнаступу радянських військ.

Контрнаступ ЗСУ та підрив Каховської ГЕС

На початку червня українські війська почали просування по лінії фронту. Поки що це не широкомасштабний контрнаступ, а скоріше "промацування" слабких місць ворога.

14 червня Генштаб звітував про просування ВСУ на відстань від 200 метрів до 1,4 км, бої тривали в районах населених пунктів Макарівка, Новоданилівка та Новопокровка.

6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого були затоплені величезні площі і десятки населених пунктів.

Як зазначали в Міноборони, росіяни зробили це з метою уповільнити контрнаступ Сил оборони України на Запорізькому напрямку, а також звільнити резерви з метою перекинути їх на інші напрямки.

Водночас рівень води в Херсонській області продовжує знижуватися, вода потроху відступає від населених пунктів.

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