Жодної позиції, зайнятої українськими військами, не втрачено.

У Міноборони України повідомили про деокупацію Благодатного і Макарівки на Донеччині, а також успіхи Збройних сил України на Бахмутському напрямку.

У своєму Telegram-каналі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, говорячи про напрямки, на яких проводиться наступ, зауважила, що на Бахмутщині українські війська продовжують штурмові дії.

"Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 м", - повідомила вона.

Крім того, заявила Маляр, на півдні "є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів".

"Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка", - повідомила представниця міністерства.

Щодо напрямків, де українські війська перебувають в обороні, Маляр наголосила, що жодної позиції там не втрачено.

Успіхи українських захисників на фронті 11 червня - що повідомлялося

Цього тижня західні ЗМІ заявили, що Україна розпочала контрнаступ на Запорізькому напрямку. У Міноборони України зауважали тільки, що окупанти тут перейшли до "до активної оборони".

Водночас активні бойові дії відбувалися на Сході. На Бахмутському напрямку, як повідомляв речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, є просування з боку українських військ. Водночас він наголошував, що робити відповідні заяви поки що передчасно.

Також 11 червня стало офіційно відомо про звільнення села Благодатне та села Нескучне на Донеччині.

Військові вже розкрили деякі подробиці звільнення Благодатного від російських загарбників.

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