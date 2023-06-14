В останні два тижні відзначається зростання тактичних бойових повітряних вильотів ворога.

Російська Федерація збільшила застосування тактичної бойової авіації на півдні України через наступальні операції Сил оборони, повідомляє Міністерство оборони Великобританії, посилаючись на дані розвідки.

"В останні два тижні відзначається зростання російських тактичних бойових повітряних вильотів, особливо над півднем України. Це майже напевно стало реакцією на повідомлення про посилення українських наступальних операцій, оскільки російські повітряно-космічні сили намагаються підтримати сухопутні війська за допомогою повітряних ударів", - йдеться у повідомленні.

Водночас, попри зростання випадків застосування авіації, число денних вильотів російських літаків залишається значно нижчим від пікового показника – до 300 місій – що фіксувався на початку війни.

"З початку вторгнення південь України часто був більш доступним для російських повітряних операцій у порівнянні з іншими секторами фронту. Впродовж останнього року повітряно-космічні сили РФ збільшили застосування озброєння класу "повітря-поверхня", такого як керовані бомби, які дозволяють атакувальним літакам залишитись далеко від цілей", - йдеться у повідомленні.

Контрнаступ - останні новини

Цього тижня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Силами оборони розпочато контрнаступальні операції.

У перші дні контрнаступу українським військовим вдалося деокупувати територію, що співмірна з площею Хмельницького – близько 90 квадратних кілометрів. Було звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка та Благодатне.

14 червня Інститут вивчення війни у звіті повідомив, що українські сили продовжували операції принаймні на трьох напрямках і мали обмежені територіальні завоювання. У Генштабі підтвердили, що українські сили мали частковий успіх та за останні три дні просунулись на відстань від 200 метрів до 1,4 км і звільнили близько 3 квадратних кілометрів.

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