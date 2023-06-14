Окупанти продовжили наступати на ділянці Авдіївка-Донецьк.

Українські сили продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках і 13 червня здійснили подальші обмежені територіальні завоювання, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики спираються на заяви офіційних осіб України. Наприклад, згадується, що напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про просування ЗСУ на 250 м на північний схід від Бахмута і на 200 м на південь.

Також вчора, 13 червня, повідомлялося про просування захисників на 500-1000 м біля адмінкордонів Запорізької та Донецької областей, про звільнення в цьому районі до 3 км території.

Всього з початку контрнаступу звільнено понад 100 кв. км території, що, в свою чергу, підтвердив і ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Також у звіті згадується і загибель начальника штабу 35-ї загальновійськової армії (Східного військового округу) генерал-майора Сергія Горячева, що, вважають експерти, вказує в цілому на вразливість топ-військових РФ, яких відправляють безпосередньо на лінію фронту, до точних українських ударів.

Окупанти продовжили наступати на ділянці Авдіївка-Донецьк і перекидають туди додаткові сили, звільнені після підриву Каховської ГЕС, з лівого берега Херсонської області.

Контрнаступ ЗСУ - головне

Щонайменше з перших днів червня ЗСУ почали активне просування на фронті, що західні ЗМІ зрозуміли як початок давно обіцяного контрнаступу. Водночас експерти та західні військові схиляються до варіанту "промацування" ЗСУ оборони окупантів. Наприклад, за словами начальника розвідцентру Сил оборони Естонії полковника Марго Гросберга, основного удару у контрнаступі поки не завдано, імовірно, йдеться про пошук можливих точок прориву оборони. При цьому ЗСУ також необхідно зміцнювати свої крила і фланги.

Наразі відомо про звільнення низки населених пунктів на стику Донецької та Запорізької областей. У Міноборони коментують нові успіхи ЗСУ стримано і без зайвих подробиць.

За словами українських військових, Росія зазнає дуже великих втрат. Хоча і в України є втрати - відомо про ураження російською артилерією перших Leopard і Bradley в бою під Запоріжжям.

Щоб хоч якось уповільнити рух українських сил окупанти навіть підірвали греблю Каховської ГЕС, але, як відзначають аналітики, це навряд чи вплинуло в цілому на контрнаступ, оскільки ЗСУ в цьому місці не форсували річку.

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