Українські воїни домоглися успіхів на кількох ділянках фронту, поділилися американські аналітики.

У неділю, 2 липня, українські військові на шести ділянках фронту проводили контрнаступальні операції.

Захисники України на цих ділянках домоглися успіхів, повідомив у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW). "Міністерство оборони Росії та інші російські джерела стверджували, що українські війська вели наступальні дії на Лиманському напрямку, в районі Бахмута, на ділянці Авдіївка - Донецьк, на заході Донецької області, на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області", - зазначили аналітика.

За відомостями спікера Східного угруповання військ Збройних сил України Сергія Череватого, які він оприлюднив 2 числа, наші воїни продовжували рухатися вперед на флангах біля Бахмута. Крім того, один із російських військових блогерів повідомив, що українські воїни під містом - на південний захід від Кліщіївки - мають успіхи.

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Увечері 2 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог зосереджував головні зусилля на Бахмутському, Лиманському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках. За його даними, там упродовж доби відбулося понад 28 боїв.

У цей же день заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що наші захисники ведуть важкі бої, але поступово просуваються вперед на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський 10 липня підтвердив, що контрнаступ України розпочався. Вже було звільнено низку населених пунктів, у тому числі село Рівнопіль Донецької області.

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