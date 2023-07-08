Значні успіхи українських бійців помітні на кадрах з геолокацією, поділилися американські аналітики.

Біля міста Бахмут Донецької області українські воїни домоглися тактично значних успіхів.

Серйозні успіхи захисників України можна побачити на кадрах з геолокацією, які були опубліковані у четвер, 6 липня, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму свіжому звіті.

"…кадри… показують, що українські війська досягли тактично значних успіхів біля Ягідного (2 км на північ від Бахмута)", - поділилися аналітики.

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Варто зазначити, що Ягідне - це селище, яке розташоване у центрі Бахмутського району. У районі населеного пункту точилися запеклі бої.

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На Бахмутському напрямку вже тривалий час точаться запеклі бої, і Збройні сили України вже деокупували чимало нашої землі.

Зокрема, 5 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що на північних підступах до міста було відбито низку земель та ліквідовано значну кількість живої сили супротивника.

Раніше - 2 липня, спікер Східного угруповання військ армії нашої держави Сергій Череватий заявив, що воїни біля Бахмута мають успіхи на північних та південних флангах. 7 числа він розповів, що Сили оборони України за добу на Бахмутському напрямку просунулися на понад кілометр.

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