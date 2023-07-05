Командувач Сухопутних військ ЗСУ показав роботу штурмових підрозділів бригади "Едельвейс" на цій ділянці фронту.

На північних підступах до Бахмуту відбито низку територій і знищено значну кількість окупантів. Про це написав у Telegram командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, оприлюднивши відео з військовими діями.

"Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи. Штурмові підрозділи 10-ї бригади "Едельвейс" штурмують позиції росіян на північних підступах до Бахмуту. Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога", - прокоментував він.

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Увечері 2 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ мають успіхи на південних і північних флангах біля Бахмута.

3 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку обстановка загострилась і там триває двобій за перехоплення ініціативи.

За її словами, ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно. Сили оборони мали певний успіх. В самому Бахмуті, за інформацією Маляр, також неспокійно. Ворог у місті постійно веде вогонь, намагається зірвати логістику ЗСУ та завдати максимальних втрат. Водночас наші оборонці не дають ворогу пересуватись по місту та вражають вогнем позиції ворога.

4 липня речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов повідомив, північніше та південніше міста Бахмут Сили оборони продовжують чинити тиск на противника, вибивають його з раніше захоплених рубежів, закріплюються на досягнутих рубежах. Він додав, що противник чинить шалений спротив, зазнає величезних втрат.

У опублікованому 3 липня інтерв’ю ABC News Сирський заявив, що Збройні Сили України зможуть відбити у російських загарбників Бахмут. За його словами, наразі на фронті все розвивається за планами, які раніше були розроблені та затверджені командуванням.

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