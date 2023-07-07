На Лимано-Куп’янській ділянці фронту росіяни намагаються перехопити ініціативу, концентрують досить потужні сили.

На Бахмутському напрямку сили оборони просунулись за добу на більш ніж кілометр. Про це речник Східного угрупування військ ЗСУ полковник Сергій Череватий повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просовуватись по північному та південному флангах. Зокрема за останню добу там пройдено більше кілометра", - сказав він.

Череватий підкреслив, що ворог чинить шалений опір. Так, минулої доби 318 разів бив реактивною артилерією по українських захисниках, здійнив 3 авіанальоти. "Загалом відбулось 7 боєзіткнень, в ході яких знищено 61 окупнта, 116 поранено, 5 взято в полон. Знищено 2 ворожих БМП, БТР, бойову машину десанту, 1 реактивну систему "Град", дві самохідні артилерійські установки "Геоцинт", дві гармати, 2 станції РЛС, 5 складів з боєприпасми та протитанковий комплекс", - заявив Череватий.

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За його словами, росіяни на цьому напрямку намагаються проводити невеликі контратакуючі дії, але ініціатива загалом за силами оборони. "І треба усвідомлювати, що ми йдемо вперед, не дивлячись на те, що в силах і засобах в нас немає переваги над ними", - підкреслив речник Східного угрупування військ.

Стосовно ситуації на Луганщині Череватий сказав, що там ворог намагається перехопити ініцативу. "Росіяни намагаються перехопити там ініціативу, концентрують досить потужні сили. Але, загалом, якщо брати їх плани - захоплення Луганської та Донецької областей, то завдаяки вдалим діям Сил оборони ці плани зірвані. І по суті, це набагато локальніші зараз атаки, ніж вони планували", - зауважив Череватий.

За його інформацією, хоча сил ворога тут багато, переважно це нове поповнення, яке не настільки добре підготовлене та згалоджене, не має мотивації. "І саме мотивація, креативність, злагодженість дозволяє нашим військам на певних ділянках вдало відбивати ворога і наносити йому шкоду, а на Бахмутському напрямку - йти вперед дуже розмірено, дуже продумано, масимально зберігаючи свою живу силу і техніку, тому що для нас це пріоритет, особливо люди. І крок за кроком дуже продумано йти і звільняти нашу землю", - наголосив речник.

Як зазначив Череватий, на Лимано-Куп’янській ділянці фронту ворог уже багато тижнів намагається бути агресивним, атакує. Зокрема, за цю добу здійснив 6 атак, 578 разів обстріляв всіма типами та калібрами артилерії позиції Сил оборони, здійнив 19 авінальотів. "Під час відбиття його атак 35 окупантів було знищено, 82 поранено. 2 взяті в полон. Знищено ворожу БМП, мінометний розрахунок і 5 БПЛА", - розповів він.

Також Череватий відзначив вміння українських артилерістів та зенітників, які змогли інтегрувати таку широку лінійку озброєння, у тому числі західного.

"Наші артилеристи взагалі унікальні. Таку лінійку озброєння інтегрувати і використати разом - не знала ні одна армія світу. Ми зараз використовуємо усю радянську лінійку артилерії, всіх типів, і майже всю лінійку країн НАТО. У нас це все інтегровано. На жаль не в тій кількості, яку б хотіли, але все це інтегровано в одну систему", - сказав Череватий.

Війна новини - ситуація на Бахмутському напрямку

Сьогодні речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що українські війська мають успіх у наступі біля Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

Успіхи у просуванні ЗСУ на Бахмутському напрямку також підтверджують аналітики Інституту вивчення війни.

Про зайняття українськими захисниками частини висот на цьому напрямку інформував вранці 7 липня й заступник командира Третьої штурмової бригади майор ЗСУ Максим Жорін. За його словами, противник намагається чинити опір - в основному коштом нових підрозділів, що прибувають на підкріплення. Але утримати позиції все одно не виходить. За його словами, у паніці росіяни застосували хімічну зброю і авіацію.

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