Глава ГУР Міноборони зазначив, що Сили оборони мають не так вже й багато часу.

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував контрнаступ Збройних сил України. Він анонсував успіхи на фронті.

"Йде контрнаступ. В цілому, скажімо так, йде. Успіх буде, але пізніше", - заявив головний український розвідник в інтерв'ю Reuters.

При цьому він порівняв українську визвольну операцію з багатомісячною битвою Росії за українське місто-фортецю Бахмут у квітні.

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"Хочу нагадати вам цю відому історію з Бахмутом. Росіяни атакували його понад 10 місяців. Наше завдання трохи більше, ніж Бахмут, але у нас трохи менше 10 місяців часу", - підсумував Буданов.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Представник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що у Сил оборони є успіх в наступі в районі Кліщіївки.

Крім того, заступник командира третьої штурмової бригади майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що українські захисники зайняли частину висот. При цьому він вказав, що росіяни намагаються чинити опір, але утримати позиції все одно не виходить.

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