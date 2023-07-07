ЗАЕС продовжують контролювати росіяни, нагадав голова розвідки.

Загрозу катастрофи на Запорізькій АЕС повністю не знято, поки там російські окупанти, заявити начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Зараз у результаті здійснення певних дій рівень загрози техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС йде на спад. Про повне усунення ризиків на атомній станції поки не йдеться, оскільки ЗАЕС продовжують контролювати російські окупанти", - зазначив він.

За його словами, поки станція зайнята російськими військами, це може повторитися будь-коли, якщо вони захочуть.

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"Контрнаступ триває. Успіх буде, але згодом", - додав Буданов.

Візит МАГАТЕ на ЗАЕС - подробиці

Як писав УНІАН, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) побували на Запорізькій атомній електростанції і оглянули кілька об'єктів, але на дах так і не потрапили. Раніше повідомлялося, що там виявили невідомі об'єкти, схожі на вибухівку.

"У нас є прогрес. З середи по теперішній час ми змогли отримати більше доступу. Ще не на дах, але ми подали запит (окупаційній - УНІАН) владі, щоб піднятися туди", - заявив голова агентства Рафаель Гроссі.

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