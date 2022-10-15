З 7 по 14 жовтня фахівці компанії відновили можливість транспортування газу через 8 газоросподільчих станцій у Харківській та Донецькій областях.

Контрнаступ Збройних сил України на сході країни дав можливість провести ремонти на українській газотранспортній системі у звільнених пунктах.

Про це повідомляє "Оператор ГТС України" в Facebook.

"Оператор ГТС України відновив роботу 6 газорозподільних станцій (ГРС) на звільнених територіях сходу України. Контрнаступ Збройних сил України надав фахівцям ОГТСУ доступ до пошкоджених ділянок газотранспортної системи. Ремонтні роботи на інфраструктурі ГТС тривають цілодобово", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зокрема, з 7 по 14 жовтня фахівці компанії відновили можливість транспортування газу через 8 газоросподільчих станцій (ГРС) у Харківській та Донецькій областях. З них — 6 ГРС включили в роботу, решта — перебуває в резерві.

Попри військові дії, компанія продовжує забезпечувати надійне транспортування газу українським споживачам.

Контрнаступ ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад 5 місяців жили близько 150 тис. українців.

Крім того, 2 жовтня Лиман в Донецької області повністю було зачищено від російських військ.

Також 9 жовтня стало відомо про звільнення 7 населених пунктів Луганської області.

Вас також можуть зацікавити новини: