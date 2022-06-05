Сергій Макогон зазначив, що в України великий потенціал у виробництві біогазу.

Україна може повністю відмовитися від російського гази. Розв'язанню даного питання сприяє розвиток власного видобутку та виробництво біогазу.

Про це розповів директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у Facebook.

За його словами, в України великий потенціал у виробництві біогазу. Він вказав, що обсяги можуть досягати до 8 мільярдів м3 біогазу на рік

"Це дуже амбітна мета на наступні 10 років. Але 0,5 млрд м3 біогазу через 2 роки цілком реально. Україна має реальну можливість внаслідок розвитку власного видобутку газу та виробництва біогазу повністю відмовитися від імпорту газу", – йдеться в повідомленні.

При цьому він нагадав про ситуацію в Данії, в якій вже 27% газу в мережах – біометан. Крім того, за останні п'ять-шість місяців спостерігається зростання виробництва біогазу, а до 2030-2035 років в Данії розраховує на 100% перейти на зелену газову систему.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого війська Росії вторглися на територію України, зокрема, з білоруської території. Ворог також скидав бомби на військові об'єкти та житло мирних людей.

У зв'язку з цим США, Японія і країни Євросоюзу ввели ряд санкцій щодо РФ. Євросоюз погодив шостий пакет санкцій проти Росії, в якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з Росії.

Крім того, Москва перестала постачати газ країнам, які відмовилися платити за газ рублями. Зупинено постачання газу до Польщі, Болгарії, а також до Фінляндії. З 31 травня російський "Газпром" припинив постачання газу нідерландської компанії GasTerra. На цьому тлі спотові ціни на газ в Європі перевищили 1000 доларів за тисячу кубометрів.

4 червня стало відомо, що Євросоюз почав роботу над сьомим пакетом санкцій проти Росії. При цьому в ЄС, щоб відмовитися від російського газу, планують збільшити закупівлі скрапленого "блакитного палива" у США і Катарі, а також наростити потужності зеленої енергетики.

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