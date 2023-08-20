Замість спроб швидкого прориву до російських позицій захисники України зосередилися на артилерійських ударах.

Українське командування переглянуло тактику дій ЗСУ через великі втрати, понесені в перші дні контрнаступу. Про це пише The Economist.

Посилаючись на джерело в українському Генштабі західне видання пише, що Україна отримала лише 60 танків "Leopard", незважаючи на обіцянки про сотні. Також відзначається, що в української армії дефіцит машин для розмінування.

"Ми більше не плануємо операцій, які передбачають великі втрати. Акцент зараз робиться на пригніченні противника: артилерія, безпілотники, радіоелектронна боротьба і так далі", - наголосив співрозмовник видання.

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Ще одна проблема – перевага Росії в небі. Через цю причину український генералітет намагався відтермінувати контрнаступ, наскільки це було можливо.

"У нас просто немає ресурсів для фронтальних атак, до яких нас закликає Захід", - додав військовий на правах анонімності.

Також зазначається, що у червні ЗСУ втратили чимало військової техніки, тому що окупанти були готові до оборони і замінували майже всі поля біля своїх позицій. Після цього українське командування змінило тактику і Сили оборони України почали діяти обережніше.

Втрати ЗСУ під час контрнаступу

Американська преса відзначала, що у перші два тижні контрнаступу ЗСУ втратили приблизно 20% сучасної техніки через напружені бої на лінії зіткнення.

У мережі ширилися відео, на яких російські окупанти нищили танки "Leopard 2" і БМП Bradley.

У червні дослідники інформували про 16 втрачених Bradley українською армією.

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