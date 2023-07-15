Замість спроб швидкого прориву до російських позицій ЗСУ зосередилися на артилерійських ударах.

Українське командування переглянуло тактику дій ЗСУ через великі втрати, понесені в перші дні контрнаступу. Про це пише The New York Times.

"За словами американських і європейських офіційних осіб, за перші два тижні виснажливого контрнаступу України до 20% озброєнь, відправлених на поле бою, були пошкоджені або знищені. У число втрат входять деякі грізні західні бойові машини - танки і бронетранспортери, — на які розраховували українці, щоб дати відсіч росіянам", – пише видання.

Співрозмовники видання стверджують, що в наступні тижні "вражаючий рівень втрат" знизився приблизно до 10%, що дозволило зберегти більше військ і техніки для великої наступальної операції, яка, за словами українців, ще очікується.

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Замість активних наступальних дій зараз ЗСУ зосередилися на вимотуванні російських сил за допомогою артилерії і ракет великої дальності, пише NYT.

Американські офіційні особи, з якими поспілкувалися журналісти, визнали зниження темпів наступу, але відзначили, що ЗСУ продовжують рухатися, але більш усвідомлено і вміло орієнтуючись на мінних полях. За їх словами, з постачанням касетних боєприпасів із США темпи можуть зрости.

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Починаючи з травня значно зросли втрати російської артилерії. Щодня ЗСУ знищують від 10 до 30 ворожих артсистем, а іноді і більше. Так, тільки за вчорашній день було знищено 14 ворожих гармат.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що за травень і червень було двічі побито рекорди по знищенню за місяць російської артилерії і ППО. Він прямо пов'язав це з контрнаступом, в ході якого ЗСУ знищують ворожу артилерію на другій лінії російської оборони.

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