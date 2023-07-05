Знищено 25 одиниць військової техніки ворога.

На Таврійському напрямку Сили оборони України ліквідували понад дві роти російських військових.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, підрозділи української артилерії протягом доби виконали 1541 вогневе завдання.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено 25 одиниць військової техніки противника", - зазначив Тарнавський.

Зокрема, йдеться про дві бойові броньовані машини, три гармати Д-30, гармату 2А36 "Гіацинт-Б", зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор", радіолокаційну систему "Зоопарк" та автомобільну техніка.

Також було знищено 9 складів боєприпасів ворога.

Війна в Україні та втрати Росії - актуальне

Лише протягом минулої доби українські захисники та захисниці знищили ще 670 російських терористів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україні ліквідовано близько 231 тис. 700 окупантів.

За даними Міноборони, на всіх напрямках українські сили оборони інтенсивно нищать наступальні спроможності ворожої армії.

За минулу добу на південному фланзі довкола Бахмута українські військові просуваються, на північному - тривають бої. У самому ж Бахмуті росіянам наразі важко пересуватися та неможливо вийти.

Водночас росіяни наступають на Лиманському, Авдіївському та Мар‘їнському напрямках, однак просунутися не можуть.

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