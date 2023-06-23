Після підриву Каховської ГЕС російські загарбники почали ротації своїх військ на схід України. Наразі найактивніші бойові дії там тривають на Лимано-Купʼянському напрямку, тоді як у Бахмуті відносне затишшя.

Ворог стягує сили на схід, щоб не втратити Бахмут. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону розповів речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

За словами Череватого, основні зусилля наразі ворог спрямовує на спроби штурмів на Лимано-Купʼянському напрямку.

"Ворог частково переміщує свої підрозділи на Бахмутський напрямок, у тому числі повітряно-десантні підрозділи. Це чітко показує, що для них надзвичайно важливо утримати Бахмут, адже це була би мегапоразка після 10 місяців боротьби", - зазначив він.

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Він додав, що за останню добу на Бахмутському напрямку ворог не проявляв активність, проте обстрілював українські позиції з артилерії.

Бої за Бахмут - головне

Сергій Череватий розповів, що зменшення інтенсивності бойових дій на Бахмутському напрямку повʼязано із тим, що ворог проводив ротаційні заходи.

Наприкінці травня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що виводить своїх найманців з Бахмута, натомість туди зайшли регулярні війська РФ.

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Українські війська просунулись на двох напрямках південного фронту і наразі закріплюються на зайнятих позиціях.

Натомість ворог зосередив зусилля на веденні оборони та недопущенні просування наших військ на Оріхівському напрямку, застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення.

Водночас у ніч на п'ятницю, 23 червня, російські загарбники запустили по українській території ракети з чотирьох бомбардувальників Ту-95МС. Супротивники використали вночі не лише крилаті ракети Х-101/Х-555, а й дрони-камікадзе типу Shahed.

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