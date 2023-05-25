На кадрах видно процес нібито виведення підрозділів російських найманців з міста.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про виведення підрозділів своїх найманців із Бахмута Донецької області.

Відео із процесом нібито початку виведення "вагнерівців" опублікувала прес-служба Пригожина. Сам він позує на кадрах поруч з людьми у військовій формі.

"Виходимо у тилові районі... До 1 червня усі зберемося, (позиції - УНІАН) передамо військовим", - заявив Пригожин.

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Потім він пройшовся на тлі зруйнованої багатоповерхівки та поспілкувався з екіпажами бойової техніки. Під час спілкування з "вагнерівцями" Пригожин ще раз повідомив їм, що до 1 червня усі підрозділи ПВК вийдуть в тил на відпочинок. Потім буде "нове завдання".

"Ми виводимо підрозділи з Бахмута. Зараз 5 ранку, 25 травня. До 1 червня основа частина перебазується у табори. Передаємо позиції військовим. Боєкомплект, позиції, все, зокрема й сухпайок. Але, якщо військовим буде важко, безумовно, ми залишимо тих, хто мав основну роль у захопленні Бахмута. Всі думають, яким чином діяла ПВК "Вагнер". Впливало два фактори і дві людини, яких ми залишаємо військовим. Це "Бібер" і "Долік". Як тільки стане потрібно, вони стануть та перешкоджатимуть українським військовим", - заявив Пригожин.

Вихід "вагнерівців" з Бахмута

20 травня Євген Пригожин заявив, що його найманці "захопили" Бахмут Донецької області, а 25 травня почнуть виходити з міста.

Заяву "кухаря Путіна" прокоментував речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, угруповання ПВК "Вагнер" по суті було розбито на Бахмутському напрямку.

Вчора ватажок "Вагнера" Євген Пригожин визнав, що російська армія несе величезні втрати в Україні - значно більше, ніж в Афганістані.

За його словами, у Бахмуті ліквідовано порівну зеків-найманців та кадрових "вагнерівців" - разом нібито 20 тисяч трупів. Для того, щоб ця інформація не спричинила вибух у російському суспільстві, ватажок "Вагнера" відразу збрехав, що втрати ЗСУ нібито у кілька разів вищі.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін не повірив йому й детально прокоментував дані. За його словами, кожен другий "вагнерівець" потрапив у категорію безповоротних втрат.

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