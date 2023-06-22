Речник Східного угруповування військ Сергій Череватий пояснив, чому на Бахмутському напрямку зменшилась інтенсивність атак російських загарбників.
"На Бахмутському напрямку зменшилась інтенсивність боїв в силу того, що ворог проводив ротаційні заходи. Також туди зайшли підрозділи повітряно-десантних військ ворога, мотострілецькі підрозділи, які бачили розбиті підрозділи Вагнера і діють обережно. Були спроби контратак, але вже набагато обачніше, ніж це робив Вагнер", — сказав Череватий в ефірі національного телемарафону новин.
За словами речника, 21 червня загарбники обстріляли українські позиції 389 разів з використанням артилерії. Противник здійснив 4 боєзіткнення та два авіанальоти. Внаслідок безуспішних спроб росіяни зазнали серйозних втрат: 69 окупантів було знищено, 43 — отримали поранення, одного окупанта було взято в полон.
Ситуація в районі Бахмута
За місто довгі місяці тривали криваві і жорстокі бої. Однак, наприкінці травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про вивід своїх найманців з Бахмута і ситуація змінилася. ЗСУ почали вибивати окупантів з раніше зайнятих позицій і просуватися в населених пунктах навколо міста.
Нещодавно українські снайпери знищили впливового російського офіцера на Бахмутському напрямку.
За даними Bild, окупанти втратили контроль над частиною Бахмута під тиском ЗСУ.