Українські військові за добу знищили на цьому напрямку десятки росіян.

Речник Східного угруповування військ Сергій Череватий пояснив, чому на Бахмутському напрямку зменшилась інтенсивність атак російських загарбників.

"На Бахмутському напрямку зменшилась інтенсивність боїв в силу того, що ворог проводив ротаційні заходи. Також туди зайшли підрозділи повітряно-десантних військ ворога, мотострілецькі підрозділи, які бачили розбиті підрозділи Вагнера і діють обережно. Були спроби контратак, але вже набагато обачніше, ніж це робив Вагнер", — сказав Череватий в ефірі національного телемарафону новин.

За словами речника, 21 червня загарбники обстріляли українські позиції 389 разів з використанням артилерії. Противник здійснив 4 боєзіткнення та два авіанальоти. Внаслідок безуспішних спроб росіяни зазнали серйозних втрат: 69 окупантів було знищено, 43 — отримали поранення, одного окупанта було взято в полон.

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Ситуація в районі Бахмута

За місто довгі місяці тривали криваві і жорстокі бої. Однак, наприкінці травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про вивід своїх найманців з Бахмута і ситуація змінилася. ЗСУ почали вибивати окупантів з раніше зайнятих позицій і просуватися в населених пунктах навколо міста.

Нещодавно українські снайпери знищили впливового російського офіцера на Бахмутському напрямку.

За даними Bild, окупанти втратили контроль над частиною Бахмута під тиском ЗСУ.

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