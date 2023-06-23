Наразі наші військові закріплюються на зайнятих позиціях.

Українські війська просунулись на двох напрямках південного фронту і наразі закріплюються на зайнятих позиціях. Про це в ранковому ефірі телемарафону Єдиних новин повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

Він зазначив, що сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"На напрямках Новоданилівка - Роботине та Мала Токмачка - Новофедорівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — сказав речник.

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За його словами, ворог зосередив зусилля на веденні оборони та недопущенні просування наших військ на Оріхівському напрямку, застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення.

Ковальов зазначив, що сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Він підкреслив, що особливо важкі бої тривають: на Лиманському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області; на Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Сєверне та Авдіївка Донецької області; на Мар’їнському напрямку в районах населених пунктів Мар’їнка та Побєда Донецької області.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, за даними ранкового зведення Генштабу, ворог продовжив минулої доби безуспішні атаки на низці напрямків, загалом протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень сил оборони з окупантами.

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