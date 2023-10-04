Джон Кірбі зазначив, що припинення військової допомоги "не піде на користь" Україні.

Контрнаступ Збройних Сил України зайшов не так далеко, як цього хотіли навіть в Україні. У Сил оборони є ще шість-вісім тижнів, коли можна буде продовжувати наступ.

"Це все ще запекла боротьба на двох основних напрямках: одна - в районі Донбасу і друга - на півдні, це південь Запоріжжя", - повідомив представник адміністрації Джо Байдена Джон Кірбі на брифінгу.

За його словами, для настання є ще кілька тижнів сприятливих погодних умов.

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"Час - не наш друг. У нас є ще шість-вісім тижнів гарної погоди, перш ніж обидві сторони, чесно кажучи, важко боротися. Ми хочемо бути впевнені, що скористаємося цим", - зазначив Кірбі.

При цьому він вказав, що будь-яка відмова в допомозі "не піде на користь" Україні.

Американська підтримка України - останні новини

Конгрес США прийняв тимчасовий бюджет на 45 днів, щоб уникнути шатдауну, але не передбачив витрат на допомогу Україні. При цьому в Білому домі запевнили, що мова не йде про повне і остаточне припинення підтримки, і побещали новий пакет допомоги за рахунок коштів з попереднього бюджету.

Також президент США Джо Байден провів велику відеоконференцію з головними партнерами і запевнив, що США продовжать підтримувати Україну.

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