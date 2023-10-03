Розмова відбулася в режимі відеоконференції і стосувалася останніх подій в Конгресі США.

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову із партнерами та союзниками, щоб узгодити подальшу підтримку України. Про це повідомляє CNN.

Як заявили представники Білого дому, серед учасників цієї розмови були:

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо,

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн,

Президент Європейської Ради Шарль Мішель,

Канцлер Німеччини Олаф Шольц,

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні,

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда,

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг,

Президент Польщі Анджей Дуда,

Президент Румунії Клаус Йоганніс,

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак,

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Як розповів після розмови польський президент Анджей Дуда, Байден "запевнив" співрозмовників, що підтримка України, зокрема військовим спорядженням, продовжиться. "Він сказав, що забезпечить цю підтримку в Конгресі", – додав Дуда.

Відео дня

Пізніше лідери ЄС підтвердили свою підтримку Україні.

"Ми єдині і готові надати Україні додаткове військове обладнання, фінансову та політичну підтримку. Мир і безпека в Україні дорівнює миру і безпеці в Європі", – сказав президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Президент Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн сказала, що підтримка України Україною з боку Європи "непохитна". Зокрема вона згадала про запропоновані нові 50 мільярдів євро на макрофінансову допомогу, зобов’язання поставити один мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року, а також намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини проти українців.

Західна підтримка України – останні новини

Як писав УНІАН, минулого тижня США ухвалили тимчасовий бюджет, в якому не було передбачено видатків на підтримку України. Це викликало занепаокоєння на Заході та в Україні, що США перестали бути надійним союзником України на тлі вторгнення росіян.

Однак лише Америкою проблема не обмежується. Як пише The Guardian, у Великій Британії теж поступово згасає ентузіазм щодо підтримки України. У населення та політиків цієї країни накопичилась втома від витрат на війну, яку вони не відчувають своєю.

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