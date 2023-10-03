Президент США Джо Байден провів телефонну розмову із партнерами та союзниками, щоб узгодити подальшу підтримку України. Про це повідомляє CNN.
Як заявили представники Білого дому, серед учасників цієї розмови були:
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо,
- Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн,
- Президент Європейської Ради Шарль Мішель,
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц,
- Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні,
- Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда,
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг,
- Президент Польщі Анджей Дуда,
- Президент Румунії Клаус Йоганніс,
- Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак,
- Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.
Як розповів після розмови польський президент Анджей Дуда, Байден "запевнив" співрозмовників, що підтримка України, зокрема військовим спорядженням, продовжиться. "Він сказав, що забезпечить цю підтримку в Конгресі", – додав Дуда.
Пізніше лідери ЄС підтвердили свою підтримку Україні.
"Ми єдині і готові надати Україні додаткове військове обладнання, фінансову та політичну підтримку. Мир і безпека в Україні дорівнює миру і безпеці в Європі", – сказав президент Європейської Ради Шарль Мішель.
Президент Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн сказала, що підтримка України Україною з боку Європи "непохитна". Зокрема вона згадала про запропоновані нові 50 мільярдів євро на макрофінансову допомогу, зобов’язання поставити один мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року, а також намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини проти українців.
Західна підтримка України – останні новини
Як писав УНІАН, минулого тижня США ухвалили тимчасовий бюджет, в якому не було передбачено видатків на підтримку України. Це викликало занепаокоєння на Заході та в Україні, що США перестали бути надійним союзником України на тлі вторгнення росіян.
Однак лише Америкою проблема не обмежується. Як пише The Guardian, у Великій Британії теж поступово згасає ентузіазм щодо підтримки України. У населення та політиків цієї країни накопичилась втома від витрат на війну, яку вони не відчувають своєю.
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