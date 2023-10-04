Тарнавський розповів про втрати армії РФ.

Сили оборони України за добу просунулися на Таврійському напрямку та завдали втрат російським загарбницьким військам.

Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі. "На Таврійському напрямку є просування Сил оборони. Артилерійські підрозділи наших військ протягом доби виконали 1198 вогневих завдань", - зазначив війн.

Окупанти втратили 261 солдата, зокрема, 10 загарбників здалися в український полон. Крім того, уло знищено 20 одиниць російської військової техніки: один танк, дві ББМ, сім артилерійських систем, п'ять одиниць автомобільної та п'ять - спеціальної техніки, а також вісім складів боєприпасів.

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Ситуація на фронті: останні новини

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що за минулу добу на фронті відбулось 26 бойових зіткнень.

Окупаційні війська атакували на Лиманському, Мар’їнському та Авдіївському напрямках, а також намагалися відновити позиції в районі Андріївки.

Водночас українські сили продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямку, виснажуючи та б'ючи російських загарбників вздовж всієї лінії фронту.

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