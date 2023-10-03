Сьогодні росіяни також намагалися відновити позиції в районі Андріївки, безуспішно.

Ворог від початку доби проводив атаки на Лиманському, Мар’їнському та Авдіївському напрямках, намагався відновити позиції в районі Андріївки.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Зазначається, що загалом протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Зокрема, на Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак ворога в районі Макіївки Луганської області. Ще 10 атак успішно відбили наші захисники на Мар’їнському напрямку - в районі Мар’їнки Донецької області та атаку ворога в районі Красногорівки Донецької області.

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"На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області… На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області", - йдеться у повідомленні Генштабу.

При цьому росіяни продовжували завдавати авіаційних ударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах на низці напрямків, зокрема Куп’янському, Лиманському, Шахтарському, Запорізькому, Херсонському, а також здійснювати обстріли з артилерії та мінометів.

У Генштабі зазначають, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська впродовж минулої доби здійснили кілька атак на позиції українських військових та намагалися повернути втрачене положення одразу на кількох напрямках.

Так, на Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки, а на Запорізькому - західніше Вербового та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку минулої доби Сили оборони вели контрбатарейну боротьбу, знищуючи склади забезпечення.

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