Крім того, ЗСУ та російські окупанти продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

ЗСУ провели успішні наступальні операції в районі Бахмута і просунулися в декількох напрямках.

Про це йдеться у звіті інституту з вивчення війни (ISW). У звіті Інституту наводяться дані про те, що ЗСУ відбили атаки російських військ в районі Богданівки, Оріхово-Василівки і південніше Берховки.

При цьому, як зазначили аналітики з посиланням на російських воєнкорів, ЗСУ звільнили важливу висоту біля Кліщіївки за 7 км на північний захід від Бахмута, але не звільнили сам населений пункт. Однак, саме селище не так стратегічно важливе, як висоти навколо нього.

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У звіті наводяться дані про те, що районі Кліщіївки воюють частини російської 72-ї мотострілецької бригади (3-й армійський корпус) і загони "Штурм-Z". У зв'язку з цим аналітики ISW нагадали, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив 72-у ОМСБр в тому, що вона покинула стратегічну позицію в Бахмуті, що призвело до ліквідації 500 його найманців. А загони "Штурм-Z", відзначили аналітики, перед розгортанням отримали вкрай мало часу на навчання і підготовку.

Крім того, ЗСУ та російські окупанти продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. На кадрах з геолокацією видно, що українські сили просунулися на захід від Веселого в 6 км на північ від Авдіївки. Також в Інституті додали, що в Мар'їнці діють підрозділи чеченського полку "Північ-Ахмат" (входить до складу 78-го мотострілецького полку особливого призначення 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу).

Ситація в Бахмуті

У Бахмуті дуже важка ситуація. Там безперервно йдуть бої. Раніше російським окупантам не вдалося взяти місто, хоча для цього вони мобілізували всі сили. Тепер з початком українського контрнаступу ЗСУ видавлюють окупантів з Бахмута.

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