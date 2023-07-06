За добу знищено близько 600 російських терористів та понад 100 одиниць ворожої техніки й озброєння.

Протягом минулої доби українські захисники та захисниці "відмінусували" ще близько 600 російських загарбників та знищили 104 одиниці техніки та озброєння противника. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 232,3 тисяч осіб.

Крім того, росіяни втратили:

4 068 танків (6 за минулу добу),

7 932 бойові броньовані машини (15 за добу),

4 310 артилерійських систем (22 за добу),

657 реактивних систем залпового вогню (1 за добу),

404 засоби протиповітряної оборони (9 за добу),

3 635 безпілотників оперативно-тактичного рівня (21 за добу),

6 888 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (23 за добу),

605 одиниць спецтехніки (7 за добу).

Без змін за добу залишилася кількість знищених ЗСУ російських літаків – 315, гелікоптерів – 309, крилатих ракет ‒ 1264, кораблів й катерів ‒ 18.

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Як повідомляв УНІАН, українські війська на східному фронті продовжують оборонятися, відбивати російські атаки та подекуди наступати, а на півдні, зокрема на Мелітопольському та Бердянському напрямках, Сили оборони України здійснюють контрнаступальні дії та закріплюються на нових позиціях.

Російські окупанти й надалі продовжують основні свої зусилля зосереджувати на сході, кидаючи більшість свого війська на Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки.

Загалом, за минулу добу на цих ділянках фронту відбулося 38 бойових зіткнень.

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