Зокрема, йдеться про злагодженість навчених резервів і наявність нової техніки.

Весняний контрнаступ Збройних сил України з метою звільнення українських земель від російських загарбників відбудеться тоді, коли будуть "усі необхідні складові"

На питання, чи не мають українці надмірно оптимістичних очікувань від майбутнього контрнаступу, речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий відповів: "Оптимістами потрібно бути, але оптимістами, які опираються на реалії. Тому, з огляду на це, треба дивитися на ретроспективу - чого ми досягнули за рік. Нам вдалося втримати столицю, відкинути від неї ворога. Відкинути ворога з півночі, з Харківщини, з Лимана і з Херсона".

За його словами, контрнаступ выдбудеться тоді, коли будуть усі необхідні складові для контрнаступу.

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"Проте, нам просто треба ретельно працювати, кожен на своєму місці, зберігати єдність суспільства і війська, суспільства і військово-політичного керівництва, і просто працювати кожному на своїй ділянці. І коли у нас будуть усі необхідні складові для контрнаступу, - це і злагоджені навчені резерви, які будуть мати нову техніку, і будуть мати можливість атакувати ворога і завдати йому рішучої поразки, і після цього відкинути з усієї території України", - зазначив військовий в ефірі інформаційного телемарафону.

Весняний контрнаступ ЗСУ - що відомо

11 березня командувач Східного угруповання військ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що початок весняного контрнаступу Збройних сил України "вже не за горами".

16 березня Politico повідомило, що США швидкими темпами готують Україну до контрнаступу.

При цьому речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів, що для успішного контрнаступу потрібні сучасні далекобійні засоби ППО та багатоцільові винищувачі.

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