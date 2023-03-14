Пропагандисти вважають, що в пріоритеті ЗСУ опиняться Бердянськ-Мелітополь в Запорізькій області або Маріуполь-Волноваха в Донецькій області.

Російські провоєнні "блогери" всерйоз аналізують, де Україна вдарить в ході анонсованого контрнаступу.

У звіті Інституту вивчення війни повідомляється, що рашисти стурбовані можливостями ЗСУ, оскільки всі ударні підрозділи РФ зв'язані у Бахмуті.

Пропагандисти вважають, що в пріоритеті українських сил опиняться південь-схід по лінії Бердянськ-Мелітополь в Запорізькій області або Маріуполь-Волноваха в Донецькій області.

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Деякі рашистські "блогери" стверджували, що ЗСУ володіють достатньою міццю для проведення контрнаступу або в іншому районі на півдні України або вздовж лінії Куп'янськ-Сватове в Харківській області.

Крім того, російські пропагандисти визнали, що зараз ЗСУ "перемелюють" кращу піхоту російських військ навколо Бахмута, щоб зменшити здатність окупантів протидіяти контрнаступу, що наближається. "Блогери" стверджують, що на півдні у них найслабша оборона.

Однак серед них є ті, хто вважає, що під удари ЗСУ потрапить також Керченський міст, як це було з Антонівським мостом під Херсоном. Пропагандисти закликають командування негайно розробити засоби боротьби з БПЛА для захисту критично важливих наземних рубежів, що з'єднують Крим з Росією.

Бої за Бахмут та підготовка до контрнаступу - головне

Наразі тривають запеклі бої за Бахмут. Водночас РФ веде атаки на ще чотирьох напрямках - Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському.

Попри зосередження основних зусиль на Бахмутському напрямку, окупанти рівняють міста із землею, оскільки не можуть вибити звідти українських військових.

Водночас, як стверджують самі захисники, ситуація в Бахмуті контрольована. До цього у ЗСУ турбувалися через загрозу повного оточення російськими окупантами.

Водночас не вщухають розмови про новий контрнаступ ЗСУ. Міністр оборони Олексій Резніков у березні заявив, що Україні знадобиться кілька місяців на підготовку. А ось керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що вирішальна та остання битва у цій війні відбудеться навесні 2023 року.

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