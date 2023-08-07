Він провів розмову з генералом Марком Міллі.

Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Щодо оборони. Вона - стійка. Наші воїни для цього докладають максимум зусиль. На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зокрема, це повʼязано з намаганням відволікти українські сили від певних ділянок фронту", - повідомив Залужний у своєму Telegram-каналі.

Коментуючи наступ, головнокомандувач повідомив, що тривають важкі бої. "Українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. Ініціатива на нашому боці", - додав він.

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Він обговорив з Міллі актуальні потреби української армії в озброєнні та боєприпасах, а також подякував партнерам за допомогу і підтримку.

Ситуація на фронті: останні новини

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 250 тисяч 240 окупантів.

За останню добу українська авіація уразила кілька російських пунктів управління, також військовослужбовці вдарили по радіолокаційній станції та артилерійським засобам загарбників.

Війська РФ безуспішно атакували на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках. Українські захисники наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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