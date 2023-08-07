Втрати російської армії в Україні за добу відчутно зросли.

Втрати Росії в Україні упродовж минулої доби відчутно зросли, зокрема, українські воїни уразили кілька ворожих пунктів управління.

Українська авіація за добу завдала по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння дев'ять ударів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у понеділок увечері, 7 серпня, у своєму вечірньому зведенні.

За його даними, крім того, наші артилеристи й ракетники уразили одну ворожу радіолокаційну станцію, п'ять артилерійських засобів, розташованих на вогневих позиціях, один район зосередження озброєння, особового складу та військової техніки й два пункти управління.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 7 серпня повідомила, що упродовж минулого тижня найскладніша ситуація була на сході України. За її словами, РФ кинула усі сили, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ.

Чиновниця також повідомила, що наші воїни мали тактичний успіх у Запорізької області на напрямку Роботине й Мала Токмачка і закріплюються на рубежах, яких досягли. Крім того, захисники та захисниці України продовжують контрнаступальні дії на Бердянському й Мелітопольському напрямках.

Росія на нашій землі вже зазнала дуже великих втрат. Загальні втрати ворога на 7 серпня 2023 становлять приблизно 250 240 супротивників. Крім того, загарбники втратили багато техніки, зокрема, 4 977 артилерійських систем.

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