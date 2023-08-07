За цю добу Сили оборони відбили близько 30 атак, стверджують в Генштабі.

Цієї доби росіяни атакували на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках, але успіху не мали. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Протягом доби відбулось близько 28 бойових зіткнень", - зазначено у повідомленні.

За інформацією Генштабу, на Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського на Луганщині.

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На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби Донецької області.

Як зазначається, на Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів.

Ворог завдавав при цьому артилерійських та авіаційних ударів по поизиціях українських захисників та мирних населених пукнтах, у тому числі на Лиманському, Шахтарському та Херсонському напрямках.

"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - повідомляє Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, впродовж минулого тижня українські військові змогли не допустити просування ворога на кількох напрямках східного фронту та знищити чимало російської техніки та військових.

Вона зазначила, що протягом усього тижня схід був епіцентром бойових дій. Там ворог кинув усі сили, щоб зупинити український контрнаступ. За словами Маляр, на напрямку Мала Токмачка та Роботине Запорізької області українські захисники мали тактичний успіх та наразі закріплюються на досягнутих рубежах.

Вона констатувала збільшення кількості ворожих обстрілів – їх відбулось близько 9 тисяч за тиждень. Ворог використав близько 500 тисяч боєприпасів.

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