Він впевнений, що великий прорив ще попереду.

Якщо українські війська натиснуть на російських загарбників на півдні, то вони побіжать. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist.

За його словами, навіть обмежений прогрес на лінії фронту має важливе значення. Зараз у військ України є рух, вони вже прорвали першу з трьох основних оборонних ліній РФ, однак великий прорив ще попереду. "Якщо ми натиснемо на них з півдня, вони побіжать", - каже президент.

Також українські оборонці повільно відвойовують територію поблизу Бахмута. "У перші дні повномасштабної війни нас постійно відкидали назад. Кожного дня. Вони взяли кілька міст, сотні сіл. Зараз українські війська йдуть вперед. Але перед ними стоїть геркулесове завдання - перетворити просування вздовж обох осей на стратегічний прорив", - додав Зеленський.

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Також український президент прокоментував скарги на "повільний контрнаступ". Він вважає, що Україна втратила б тисячі солдатів, якби дослухалася до порад ввести набагато більше військ. "Це не та війна, коли лідер країни каже, що ціна не має значення, у цьому й полягає різниця з Путіним. Для нього життя - це ніщо", - додав Зеленський.

Президент каже, що російська армія втрачає багато людей і перекидає свої резерви, щоб зупинити наступ Збройних сил України. "Це означає, що вони програють".

Контрнаступ України: останні новини

Нагадаємо, що українським військам вже вдалося прорвати ділянку основної лінії російської оборони на півдні.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомляв, що окупанти витратили 60% свого часу та ресурсів на будівництво першої лінії, на інші дві пішло по 20%.

На початку серпня у Міністерстві оборони повідомляли, що на півдні від загарбницьких військ звільнили вже понад 200 квадратних кілометрів території.

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